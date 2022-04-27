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Собянин допустил ускорение программы реновации в Москве

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин допустил ускорение программы реновации в Москве
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реализация программы реновации жилищного фонда может быть ускорена. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Больше всего вопросов (задают граждане — прим. «ВМ»), чтобы ускорить программу реновации, чтобы как можно быстрее переехать, чтобы более интенсивно строились дома, чтобы больше в этих домах было квартир и возможностей переехать людям, которые живут в этих микрорайонах. Все будет реализовываться по плану, и будем пытаться даже ускорить, — сказал глава города в эфире телеканала «ТВЦ».

Кроме того, Собянин выразил надежду, что решение президента России Владимира Путина о снижении ставки льготной ипотеки до девяти процентов в целом сохранит объемы жилищного строительства.

До этого Собянин заявил, что инвестиционная программа столицы, запланированная на ближайшие три года, осталась в прежнем виде. Он заверил, что новые объекты строительства в Москве также будут реализовываться.

Кроме того, мэр отметил необходимость строительства новых объектов соцкультбыта, поликлиник, детских садов и школ. При этом все начатые и запланированные стройки продолжатся, заключил Собянин.

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