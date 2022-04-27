Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве разыскивают водителя, который скрылся после наезда на пешехода

Антон Махов

Происшествия
В Москве разыскивают водителя, который скрылся после наезда на пешехода
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мытная улица, 56 Карта всех событий

Правоохранительные органы ищут водителя, который совершил наезд на пешехода в центре Москвы и скрылся. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

При этом ведомство привело новые детали инцидента. Так, примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1982 года рождения на тротуаре. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция уже установила номер машины и выяснила, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Audi уже обнаружили на улице Лестева около дома 16, говорится в сообщении.

Что касается пострадавшего мужчины, то он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, он получил ушибы и переломы, заключили в ГАИ.

При этом сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль неровными зигзагами едет по дороге, после чего резко сворачивает в сторону тротуара и сбивает пешехода. Пострадавший человек отлетел к стене здания, после чего автомобиль поехал вперед и скрылся.

ГИБДД ДТП Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте