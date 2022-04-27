В Москве разыскивают водителя, который скрылся после наезда на пешехода

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мытная улица, 56 Карта всех событий

Правоохранительные органы ищут водителя, который совершил наезд на пешехода в центре Москвы и скрылся. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

При этом ведомство привело новые детали инцидента. Так, примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1982 года рождения на тротуаре. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция уже установила номер машины и выяснила, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Audi уже обнаружили на улице Лестева около дома 16, говорится в сообщении.

Что касается пострадавшего мужчины, то он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, он получил ушибы и переломы, заключили в ГАИ.

При этом сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль неровными зигзагами едет по дороге, после чего резко сворачивает в сторону тротуара и сбивает пешехода. Пострадавший человек отлетел к стене здания, после чего автомобиль поехал вперед и скрылся.