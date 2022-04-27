Водитель сбил пешехода в Москве и скрылся с места ДТП
Автомобилист сбил в центре Москвы идущего по тротуару пешехода и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 апреля.
— Виновник аварии, который скрылся с места, будет найден, поэтому рекомендуем ему добровольно прийти в полицию, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавшем уточняется. При этом сам момент ДТП попал на видео.
На кадрах видно, как автомобиль неровными зигзагами едет по дороге, после чего резко сворачивает в сторону тротуара и сбивает пешехода. Пострадавший человек отлетел к стене здания, после чего автомобиль поехал вперед и скрылся.
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