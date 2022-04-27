Водитель сбил пешехода в Москве и скрылся с места ДТП

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мытная улица, 56 Карта всех событий

Автомобилист сбил в центре Москвы идущего по тротуару пешехода и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 апреля.

— Виновник аварии, который скрылся с места, будет найден, поэтому рекомендуем ему добровольно прийти в полицию, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавшем уточняется. При этом сам момент ДТП попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль неровными зигзагами едет по дороге, после чего резко сворачивает в сторону тротуара и сбивает пешехода. Пострадавший человек отлетел к стене здания, после чего автомобиль поехал вперед и скрылся.

24 апреля на дублере Симферопольского шоссе в Москве около дома № 7 водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась от полученных повреждений на месте инцидента. По неустановленным причинам, женщина в момент происшествия находилась на проезжей части.

26 апреля в столичном районе Соколиная Гора под колеса автомобиля «Форд» попала возвращавшаяся из школы 10-летняя девочка, которая на самокате пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом таза».