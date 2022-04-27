Собянин сообщил, что уровень безработицы в Москве ниже 0,5 процента

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Уровень безработицы в столице на сегодняшний день составляет 0,4 процента. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 апреля.

— Москва — большая, с огромным трудовым потенциалом. И сегодня у нас безработица зарегистрирована на уровне 0,4 процента. Ни один город мира таким похвастаться не может. Это в той-то ситуации, что мы находимся вот в таком санкционном давлении, — заявил глава города в эфире телеканала «ТВЦ».

Однако мэр подчеркнул, что в столице все еще есть проблемные предприятия, но работа с ними активно ведется. Вся московская система занятости направлена на то, чтобы пройти этот период максимально безболезненно для людей, заключил Собянин.

До этого Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что Москва продолжает реализацию плана повышения ее устойчивости.

Так, в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.

Столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проработали меры по поддержке импортозамещения лекарственных средств.