«Мы победим»: Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне
Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы накануне майских праздников уверенности в завтрашнем дне.
— Накануне этого мая я пожелаю хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Мы проходили всякие кризисы, пройдем и этот. Москва победит, мы победим, — сказал глава города.
Для этого, по его словам, следует работать и быть уверенными в своих силах, отметил Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» и пожелал москвичам.
До этого Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что Москва продолжает реализацию плана повышения ее устойчивости.
Так, в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.
Столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проработали меры по поддержке импортозамещения лекарственных средств.