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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Мытной улице

Антон Махов

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Мытной улице
Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ
Россия, Москва, Мытная улица, 56 Карта всех событий

Прокуратура Москвы расследует обстоятельства ДТП на Мытной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Личность водителя и его местонахождение устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ведомство также проконтролирует принятие процессуального решения по факту данного ДТП.

Инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1982 года рождения на тротуаре. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция уже установила номер машины и выяснила, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Audi обнаружили на улице Лестева около дома 16.

Пострадавшего мужчину после инцидента доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, он получил ушибы и переломы.

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