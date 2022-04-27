Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Мытной улице

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Россия, Москва, Мытная улица, 56 Карта всех событий

Прокуратура Москвы расследует обстоятельства ДТП на Мытной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Личность водителя и его местонахождение устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ведомство также проконтролирует принятие процессуального решения по факту данного ДТП.

Инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1982 года рождения на тротуаре. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция уже установила номер машины и выяснила, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Audi обнаружили на улице Лестева около дома 16.

Пострадавшего мужчину после инцидента доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, он получил ушибы и переломы.