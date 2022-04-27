Иммунолог Болибок назвал симптомы птичьего гриппа у человека

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Подтип вируса гриппа А, который известен как птичий грипп H3N8, не несет угрозы новой мировой эпидемии и не представляет большой опасности для людей, однако человек может им заразиться. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как проявляется птичий грипп.

По словам собеседника «ВМ», изначально носителями и распространителями птичьего гриппа были лошади и другие копытные животные, потом болезнь начала распространяться на птиц, кошек и собак, а впоследствии и на человека.

— Заразиться можно только от птиц, кошек, собак и иных носителей. Пандемия возможна, только если возникнет какая-то особенная мутация, — уточнил специалист.

Подхватив этот вирус от животного, человек может испытывать ломоту в теле, интоксикацию, головную боль и сухой кашель. Кроме того, у заразившегося поднимается температура, заключил Болибок.

Также эксперт рассказал, стоит ли ждать пандемии птичьего гриппа H3N8 в России.

До этого доктор Александр Мясников заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции люди забыли о не менее опасной болезни — птичьем гриппе, чьи новые мутации могут привести к страшным последствиям.