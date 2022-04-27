Будет ли пандемия птичьего гриппа H3N8 в России

Фото: depositphotos

В китайской провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Заболевшим оказался четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Насколько опасен данный вид гриппа и существует ли вероятность эпидемии в России, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что подтип вируса гриппа А, который известен как птичий грипп — H3N8, не несет угрозы новой мировой эпидемии и не представляет большой опасности для человечества. По словам эксперта, изначально носителем и распространителем данного подтипа вируса были лошади и другие копытные животные, потом болезнь начала распространяться и на птиц, кошек, собак, а впоследствии и на человека:

— Вариант, при котором массовое распространение вируса исключено, связано с тем обстоятельством, что H3N8 имеет низкую контагиозность и от человека к человеку не передается. Заразиться можно только от птиц, кошек, собак и иных носителей. Пандемия возможна, только если возникнет какая-то особенная мутация.

Эксперт отметил, что в настоящее время активными распространителями вируса могут быть перелетные дикие утки, которые способны распространить вирус на домашнюю птицу и скотину.

Болибок подчеркнул, что эпидемия может произойти исключительно среди представителей животного мира.

Однако при заражении от животных возникают следующие симптомы: ломота в теле, высокая температура, интоксикация, головная боль и сухой кашель.

В свою очередь врач-инфекционист Елена Мескина отметила в беседе с «ВМ», что от заражения гриппом H3N8 может защитить обычная вакцина от гриппа, если человек ежегодно прививается:

— Сегодня именно для людей специальной вакцины от птичьего гриппа не существует. Но если вы прививаетесь хотя бы в течение пяти последних лет обычной вакциной от гриппа, тогда, в принципе, ваш организм защищен от мутаций и различных вариантов антигена.

Эксперт пояснила, что сам вирус распространяется очень локально и шансов того, что он дойдет до России, очень мало.