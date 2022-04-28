Столичные психологи рассказали о жизни «здесь и сейчас»

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Современная жизнь заставляет задуматься о том, в чем же заключается подлинное, не мимолетное счастье. В большинстве своем люди думают о подобном из-за постоянного саморазвития, которое не дает сделать паузу. Об этом в четверг, 28 апреля, «ВМ» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Литвинова.

— В психологии есть идея о том, что в жизни каждого человека должен наступить момент, когда он обращается к анализу своих достижений. Обычно это происходит в возрасте между тридцатью и сорока годами, но у кого-то раньше — в 28-30 лет, у кого-то — позже. Все мы разные, и психика каждого из нас развивается в индивидуальном темпе, — отметила эксперт.

Также она добавила, что та динамика, которой сегодня наполнены наши дни, неизбежно приводит к смещению фокуса переживаний из настоящего момента в будущее время. По ее словам, анализ «непрожитой жизни» по-разному влияет на сознание взрослого человека.

В случае сложной психологической ситуации за поддержкой можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что психологи столицы рассказали о способах борьбы со стрессом.

Психолог Татьяна Комиссарова рекомендует не только выработать свой собственный стиль деятельности при стрессовых воздействиях, но и использовать релаксационные техники (медитацию, дыхательные практики), а также составить свой репертуар методов самопомощи и самоподдержки.