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Столичное учреждение по охране труда 25 лет помогает избегать профессиональных рисков

Павел Гриднев

Общество
Столичное учреждение по охране труда 25 лет помогает избегать профессиональных рисков
Фото: Unsplash

Во Всемирный день охраны труда, который традиционно отмечается 28 апреля, мы пообщались с директором Московского городского центра условий и охраны труда Юрием Овчинниковым. Он рассказал, как учреждение помогает столичным организациям придерживаться законодательных норм и стандартов в сфере охраны труда.

— Юрий Станиславович, в этом году ваш профессиональный праздник совпал с 25-летним юбилеем центра, что очень символично. Как поменялась охрана труда за эти годы?

— Самый важный тренд, который пронизывает сферу охраны труда — это переход к рискоориентированной модели, когда сам работодатель должен определять и управлять возможными рисками для каждого рабочего места. Мы перешли от старой модели к более гибкой и действенной, при которой учитываются реальные для конкретного работника профессиональные риски, а также оценивается общее состояние охраны труда на предприятии. Если там нет серьезных рисков, то надзорные органы не обременяют таких работодателей бюрократическими проверками. И это значительно экономит ресурсы с обеих сторон.

— Это не могло не повлиять на взаимодействие вашего центра с московскими организациями. Как сейчас построена ваша работа?

— Несмотря на большое количество нововведений в сфере и изменений в законодательстве, с момента своего основания в 1997 году остаемся единственным профильным учреждением в структуре исполнительной власти Москвы. Это большая ответственность — быть проводником новых требований по охране труда для огромного количества руководителей и специалистов столичных организаций. Ведь от того, насколько оперативно и грамотно мы донесем суть каких-либо изменений или процедур, зависят жизнь и здоровье сотен тысяч людей. А поскольку за последние несколько лет подходы к охране труда кардинально изменились, в постоянном режиме проводится огромное количество обучающих вебинаров и тренингов, консультаций московских специалистов по вопросам оценки профессиональных рисков и управления системой охраны труда на предприятии, выявлении вредных производственных факторов. 75 процентов наших заказчиков — это бюджетные организации из социальной сферы, здравоохранения, культуры и ЖКХ. За 25 лет Центр провел обследование состояния и условий охраны труда для 32 тысяч организаций и обучил около 30 тысяч специалистов.

— Как это влияет на жизнь людей?

— В первую очередь неуклонно снижается уровень травматизма и профзаболеваний, во-вторую — повышается общий уровень информированности по вопросам охраны труда среди граждан. Это дает определенный эффект и повышает культуру труда в целом.

— Сформировать позитивную культуру охраны труда — тема Всемирного дня в этом году. Что это означает на практике?

— Прежде всего позитивная культура охраны труда означает вовлеченность и активное участие в обсуждении вопросов о безопасности на рабочих местах сотрудников. Безусловно, такое возможно лишь при доверии и дружественной обстановке в организации, когда администрация и персонал постоянно обмениваются информацией, а инициатива приветствуется. В идеале каждый работодатель должен стремиться к ситуации, когда работник не будет стесняться подойти к своему руководителю и выразить обеспокоенность возможными угрозами своей безопасности и здоровья или производственными рисками.

СПРАВКА «ВМ»

Московский городской центр условий и охраны труда (МГЦУОТ) — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, оказывающее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону +7 (499) 237-02 -9 или e-mail.

Оперативно узнавать обо всех новостях и событиях в сфере охраны труда поможет подписка на официальные каналы Московского городского центра условий и охраны труда в Telegram, в соцсети «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзен».

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