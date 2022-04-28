Сергунина: В Москве одобрены первые заявки на гранты для предприятий общепита

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первые заявки на финансовую помощь при открытии точек быстрого питания одобрили в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 28 апреля.

— По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку, — сказала представитель мэрии.

1/3 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Гранты на общую сумму 11 миллионов рублей выделены на открытие семи новых заведений: кофеен, пекарни, бургерной и других. Чтобы подать заявку на финансовую помощь, нужно отправить документы на электронную почту grant-food@mbm.ru, а далее их проверят специалисты.

На гранты могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые открыли точку быстрого питания с 16 марта. Обязательное условие заключается в том, что проект должен создавать новые рабочие места.

Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера до 30 июня 2022 года. Например, грант уже одобрен для сети «Теремок».

— В планах — подать новые заявки, так как мы хотели бы открыть еще шесть–семь ресторанов в ближайшее время. Можно говорить и об открытии 15–20 заведений, если программу продлят до конца года, — сказал основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Программу поддержки предпринимателей, которые открывают новые точки питания, приняли 16 марта 2022 года.

До этого Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что Москва продолжает реализацию плана повышения ее устойчивости.

Так, в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.

Столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проработали меры по поддержке импортозамещения лекарственных средств.