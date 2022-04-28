В Херсонской области отказались возвращаться под контроль Киева

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Возвращение под контроль киевского режима освобожденной от украинских националистов Херсонской области невозможно. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

— Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности, — заявил он.

Сейчас, по словам Стремоусова, основной задачей является экономическое восстановление Херсонской области. При этом политик подчеркнул, что никакого референдума в регионе не планируется — фейки о создании Херсонской народной республики вбрасываются пропагандистами Украины для запугивания населения, передает РИА Новости.

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном. Показания были даны в больнице города Алешки, расположенного в Херсонской области.