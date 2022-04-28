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Захарова заявила, что Россия ответит на идею США признать РФ страной-спонсором терроризма

Георгий Соланович

В мире
Захарова заявила, что Россия ответит на идею США признать РФ страной-спонсором терроризма
Фото: МИД РФ

Идея Соединенных Штатов о признании России страной-спонсором терроризма является мерой «идиотического характера» и не останется без ответа Москвы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать, — пояснила она в эфире телеканала «Соловьев Live».

До этого Захарова сравнила поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью». По ее словам, транзит вооружения реализуется с целью продолжения кровопролития на Украине.

До этого дипломат заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

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