Судебный психолог диагностировала Эмбер Херд психические расстройства

Кадр из фильма «Аквамен», 2018

Клинический и судебный психолог Шеннон Карри диагностировала экз-возлюбленной Джонни Деппа Эмбер Херд пограничное и истерическое расстройства личности. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило издание DailyMail.

— Результаты обследования госпожи Херд подтвердили два диагноза: пограничное расстройство личности (ПРЛ) и истерическое расстройство личности, — сказала она.

Громкий судебный процесс между звездной парой представляет собой поток обвинений друг друга в избиениях. Служители Фемиды разбираются, кто же из них дерется, а кто любит приукрашать и драматизировать.

Керри заявила, что Херд преувеличивает свое посттравматическое стрессовое расстройство. Психолог отметила, что резкие скачки в отношениях пары объясняются истерическим расстройством Херд. По ее словам, актриса испытывает острый страх быть брошенной. Судебные тяжбы можно расценить как попытку спасти брак.

Можно сделать вывод, что знаменитая блондинка решила на весь мир представить мужа садистом, чтобы наладить личную жизнь, в которой явно почуяла сложности. Удивительно, но не для психологов. Керри утверждает, что для людей с расстройствами личности свойственно решать вопросы самыми неожиданными методами, передает «Пятый канал».

12 апреля Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд. Причиной иска стала клевета в интервью 2018 года изданию Washington Post, в котором экс-возлюбленная стала жертвой домашнего насилия.