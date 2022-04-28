Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач перечислила самые распространенные симптомы психических расстройств

Ирина Игнатенко

Общество
Врач перечислила самые распространенные симптомы психических расстройств
Фото: Unsplash

Психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина рассказала, на какие особенности в поведении близкого человека стоит обратить внимание, чтобы оказать ему своевременную помощь.

Она отметила, что базовые знания о психических заболеваниях помогут как можно раньше заметить нарушения в поведении близкого и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

— Одни из самых распространенных симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек, — отметила она в комментарии РИАМО.

Стоит насторожиться если эмоции человека не соответствуют ситуации: он радуется чужому горю, пытается говорить с несуществующим собеседником, прислушивается к посторонним звукам.

Врач добавила, что нужно со всей серьезностью отнестись к жалобам, которые высказывает сам близкий. Человек может жаловаться на бессмысленность жизни, чувство тоски, одиночества, усталости.

При ментальных расстройствах часто наблюдаются нарушения сна, ухудшение памяти и работоспособности. В этих случаях стоит обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подобрали нужное лечение.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук Полина Тур рассказала о том, как побороть тревожность.

Психиатрия расстройства Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте