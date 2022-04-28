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Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки службы скорой помощи

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки службы скорой помощи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

28 апреля, в День работника скорой помощи, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи и рассказал о том, какие меры поддержки оказываются службе скорой помощи в регионе.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 55 подстанций, 83 поста скорой помощи. Каждый день на линии выходят более 600 бригад.

В этом году подстанции получат 100 новых машин класса В. По словам Воробьева, правительство региона старается приобретать самые качественные автомобили и оснащать их современным оборудованием.

В 2022 году запланировано открытие 14 обновленных станций скорой помощи. На 11 объектах был проведен ремонт, а три — новые.

Андрей Воробьев напомнил, что с 2016 года порядка 230 фельдшеров и врачей скорой медицинской помощи получили жилищную субсидию в рамках социальной ипотеки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Операторы службы «112» рассказали о работе в оказании круглосуточной помощи по всей территории Москвы. Эксперты службы считают самой важной частью работы узнать точный адрес.

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