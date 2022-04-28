Москвич пытался купить наркотики и лишился 300 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчина стал жертвой афериста, прикинувшегося полицейским, во время покупки наркотиков. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, один из злоумышленников в переписке в социальной сети предложил потерпевшему приобрести наркотики по выгодной цене. При этом он указал адрес и время, чтобы тот смог забрать их из тайника.

В назначенный день покупатель прибыл на Одесскую улицу в Москве. Там его уже ждал мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов и предъявил удостоверение.

Затем злоумышленник стал угрожать мужчине оружием и потребовал заплатить за то, чтобы тот избежал уголовной ответственности за выдуманное преступление.

Потерпевший передал ему свою банковскую карту, на которой находилось 300 тысяч рублей. Сообщник лжеполицейского обналичил деньги в одном банков на Нахимовском проспекте. Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Вскоре оба афериста были задержаны. Никто из них в действительности не является сотрудником правоохранительных органов.

В ходе обысков по адресам их проживания изъяты поддельные удостоверения и пневматический пистолет.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне, 27 апреля, был задержан один из администраторов сайта Hydra.