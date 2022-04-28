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Названы опасные последствия употребления имбиря

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы опасные последствия употребления имбиря
Фото: www.youtube.com/watch?v=oz2A6ipGu-s

Эксперт по здоровому питанию Уитни Линсенмейер перечислила две неочевидные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за злоупотребления имбирем.

По словам диетолога, свежий имбирь может вызвать раздражение рта и горла, если употреблять его в чрезмерном количестве. Данный продукт содержит активные соединения, придающие ему острый и пряный вкус. Но при их переизбытке могут возникнуть неприятные и даже болезненные ощущения на слизистых. Чаще всего это происходит у людей, которые пробуют продукт впервые.

Кроме того, как отметила специалист, биологически активные добавки с экстрактом имбиря при несоблюдении дозировки могут вызвать такие расстройства ЖКТ, как спазмы, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому их стоит употреблять в умеренном количестве, передает Nation News.

Ранее эксперты рассказали о полезных для человеческого организма свойствах имбиря. Корень имбиря может помочь людям избавиться от головной боли. Более того, имбирь оказывает положительное влияние на человеческий мозг: антиоксиданты не пропускают в мозг высокоактивные молекулы.

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