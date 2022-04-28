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ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ в Симферополе

Александр Афонин

Сюжет: 

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ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ в Симферополе
Фото: Depositphotos

Федеральная служба безопасности России задержала бывшего украинского морпеха. Он обвиняется в подготовке теракта в ТРЦ в Симферополе по указанию националистов полка «Азов». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

У мужчины были изъяты самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его создания, экстремистская литература и атрибутика украинских националистических формирований.

Отмечается, что в ходе обыска была обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта.

В отношении бывшего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает ТАСС.

25 апреля стало известно, что украинского солдата задержали за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе.

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