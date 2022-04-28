Педиатр оценил возможность распространения гепатита неизвестной природы в России

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Врачи всего мира обеспокоены случаями заболевания детей разных возрастов неизвестным видом гепатита. Врач-педиатр Игорь Кашаба рассказал, может ли заболевание распространиться на территории России.

Эксперт отметил, что в настоящее время важно понять, какова природа распространения данного типа заболевания.

— Известные вирусные гепатиты в данном случае не выявлены. Зато у большинства заболевших детей обнаружен определенный тип аденовируса. Здесь мы можем иметь дело с мутацией этого вируса. Когда доктора поймут источник такого гепатита, это станет прорывом, — отметил педиатр в комментарии МИР 24.

Врач подчеркнул, что выявление вирусной этиологии болезни стало бы самым нежелательным вариантом. В этом случае количество случаев будет расти и инфекция распространится по всему миру, как это происходило с ковидом. В противном случае заболевание, скорее всего, останется локализованным на территории возникновения.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили о случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в разных странах. Самому младшему из пациентов — месяц от роду, старшему — 16 лет. Оказалось, что у детей гепатит, который не относится к хорошо изученным типам, передает Царьград.

До этого врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка.