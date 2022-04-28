«Из-под крана или из родника»: диетолог рассказала, какую воду лучше пить

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Врач-диетолог Ирина Бережная рассказала о том, какую воду пить безопаснее и полезнее всего для здоровья.

По ее мнению, москвичам повезло больше, чем жителям многих других городов, так как качество проточной воды здесь выше. Несмотря на это, многие люди пьют бутилированную воду, считая, что она чище.

— Я пью бутилированную воду, но это не потому, что так полезнее. Это решение моего супруга, ему просто не нравится вкус воды из-под крана. Вода бывает разной, и многие хитрые производители ее просто наливают из-под крана и продают вам за деньги. Есть вода из артезианских колодцев. Это природная очищенная вода, но она тоже может иметь свои вкусовые особенности и разницу в солевой концентрации. То, что мы покупаем обычно в бутылках или баллонах, — это столовая вода, потому что в ней есть ГОСТы по микроэлементам. Ее мы и выбираем чаще всего. Но гарантий того, что вы купили ледниковую или артезианскую воду, почти нет, — сказала диетолог в интервью для YouTube-канала RTVI.

При этом пить воду при употреблении пищи она не советует, так как жидкость разбавляет соляную кислоту и еда переваривается хуже. Можно сделать один-два глотка воды, но не больше. Лучше пить за полчаса до еды.

Определенный набор продуктов, употребляемых на завтрак, может способствовать похудению. Об этом рассказали американские диетологи. Худеющим рекомендуют в первую очередь утром выпивать стакан воды. Это позволит ускорить метаболизм, восполнить нехватку жидкости в организме и подготовить желудочный сок к приему пищи.