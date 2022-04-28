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Ученые выяснили, что динго генетически отличаются от домашних собак

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые выяснили, что динго генетически отличаются от домашних собак
Фото: pixabay.com/ru

Динго генетически отличаются от домашних собак, и их эволюция была сформирована окружающей средой Австралии, сообщила международная группа исследователей.

Специалисты полностью расшифровали геном динго и выяснили, что данный вид является посредником между волками и домашними породами собак.

Исследователи сравнили геном австралийского динго с геномом пяти домашних пород собак: басенджи, боксера, лабрадора-ретривера, немецкой овчарки, немецкого дога, а также гренландского волка. Ключевая разница состоит в числе копий гена, кодирующего амилазу. Динго, как и волки, имеют только одну копию гена амилазы. Домашние собаки имеют от двух до 20 копий этого гена.

Также сообщается, что домашние собаки имеют более высокие концентрации трех бактериальных семейств, участвующих в расщеплении крахмалистых продуктов, сообщает издание argumenti.ru.

До этого ветеринар Наталья Трошина рассказала, как защитить собак и кошек от клещей.

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