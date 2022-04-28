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Полицейские накрыли подпольное казино в Москве, которое держали две женщины. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, нелегальное казино находилось на первом этаже нежилого дома и работало в закрытом режиме по ночам. Меры конспирации соблюдались тщательно — попасть в заведение возможно было исключительно по специальным СМС-приглашениям или предварительному звонку. Входные двери были оборудованы камерами видеонаблюдения для идентификации посетителей. Каждый день игорное заведение посещали около 20 человек.

Казино нашли в результате грамотно спланированных оперативных и следственных мероприятий, проведенных следователями столичного Следственного комитета совместно с оперуполномоченными УЭБиПК ГУ МВД России и при силовой поддержке Росгвардии.

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В ходе обысков полицейские изъяли 40 единиц компьютерного оборудования, средства связи и черновую документацию, свидетельствующую об игорной деятельности. Также удалось вычислить организаторов подпольного бизнеса — делами казино занимались две женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

— В ходе допроса обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, одной женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — подчеркнула Иванова.

До этого сообщалось о задержании еще двух женщин, которые организовали бордель, действующий под видом сауны в Сергиевом Посаде.