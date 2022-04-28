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Свердловский губернатор ответил Соловьеву на высказывание в сторону уральцев

Александр Афонин

Общество
Свердловский губернатор ответил Соловьеву на высказывание в сторону уральцев
Фото: president.gov.by

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Об этом глава региона сообщил в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 28 апреля.

— На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком, — сказал он.

По словам Куйвашева, после высказывания телеведущего количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. Он допустил, что уральцы захотят лично ответить Соловьеву на обвинение.

27 апреля вышел эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий оскорбил жителей Екатеринбурга. По словам Соловьева, город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Под этим высказыванием он имел в виду исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

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