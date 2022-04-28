Милонов предложил увеличить выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Предложение направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

По словам Милонова, государство не оставляет ветеранов без внимания и заботы, но стоит задуматься над вопросом увеличения материального обеспечения данной категории россиян. По его мнению, выплаты должны вырасти в два раза, передает RT.

В апреле 2022 года ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Также для ветеранов предусмотрена компенсация 50 процентов коммунальных платежей.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить бизнес-классом на поездах «Аэроэкспресса» с 1 по 10 мая. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе компании. В компании также напомнили, что проезд в вагонах стандартного класса поездов «Аэроэкспресса» для ветеранов ВОВ всегда бесплатный.