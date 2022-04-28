Ветеринар оценил опасность вируса птичьего гриппа

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Директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов оценил опасность вируса птичьего гриппа H3N8, обнаруженного в Китае.

Он отметил, что птицы не умирают от этого вируса. Переход вируса к новому хозяину — это в целом хаотичный эволюционный процесс, который практически невозможно контролировать.

Вирусолог отметил, что в настоящий момент риска передачи H3N8 от человека к человеку нет, но необходимо изучить этот единичный на сегодняшний день случай заражения.

— Конечно, важно обращать внимание на такие случаи, но я бы не преувеличивал риски, и эта ситуация несопоставима с той, которая была по коронавирусу. И от гриппа точно есть эффективные вакцины и противовирусные препараты, — подчеркнул он в комментарии Life.ru.

Hакануне в провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Инфекцию подхватил четырехлетний ребенок, передает «Взгляд.ру».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как проявляется птичий грипп.