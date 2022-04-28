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Суд оштрафовал Twitter на шесть миллионов рублей за неудаление фейков

Елена Самойлова
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на шесть миллионов рублей за неудаление фейков
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Таганский суд оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента и еще на три миллиона — за призывы к экстремизму. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением мирового судьи Twitter признан виновным за неудаление запрещенного контента и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере три миллиона рублей, сообщил пресс-секретарь суда.

Кроме того, суд оштрафовал организацию еще на три миллиона рублей за публикации с призывами к экстремизму.

До этого компанию Google оштрафовали на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок.

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