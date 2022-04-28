«Флиртовала со всеми!»: Айза рассказала о влиянии на нее алкоголя

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Блогер и участница телешоу Айза рассказала о своих отношениях с алкоголем.

Девушка призналась, что обычно не употребляет спиртные напитки, но на проекте «Звезды в Африке» организаторы предлагали вино, а в условиях постоянного голода оно действовало с двойной силой.

— Нам давали вино, и я была на общем веселье, как будто бы в лагере. Вино на голодный желудок — так себе идея. То ли это вино, то ли мастерская работа редакторов, то ли мы такие отъехавшие. Все было иначе, а меня выставили очень приставучей женщиной. Я флиртовала с Ягудиным, с Малофеевым, с операторами, да со всеми просто! Но, спасибо, я теперь больше не пью. Я увидела себя со стороны, — призналась Айза в интервью для YouTube-канала FameTimeTV.

Блогер рассказала, что иногда продюсеры проекта говорили, что съемка окончена, но на деле камеры не останавливали запись.

— Говорили, что не снимают, а мы были уже такие. Мне пробку дай понюхать, и я уже пьяная. А потом все выходит в эфир, вставляется в тизер, и я, получается, такая разлучница, — сожалеет Айза.

Во время проекта между Айзой и экс-игроком сборной России по футболу Вячеславом Малофеевым сложились теплые отношения, а некоторые зрители и вовсе подумали, что между участниками зародились более серьезные чувства. После окончания проекта Малофеев развелся со своей супругой, а виноватой в этом зрители посчитали Айзу. Сам спортсмен признался, что после проекта виделся с ней всего один раз: на премьере первой серии проекта.