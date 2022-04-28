Инвесторы вложили более 30 миллиардов рублей в ИПП Москвы

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Предприниматели вложили более 31 миллиарда рублей в реализацию тринадцати инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) Москвы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Принято решение об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта. Таким образом предприятия и организации — обладатели таких статусов смогут не подтверждать их в этом году и сохранить городские льготы, — заявил Ефимов.

По словам вице-мэра, 13 ИПП дадут Москве около одиннадцати тысяч рабочих мест, а прогнозируемый объем инвестиций в проекты превышает 36 миллиардов рублей.

Так, технопарк «Калибр» в рамках ИПП расширит свой имущественный комплекс, а технопарк «Строгино» построит новый и модернизирует четыре существующих здания. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что благодаря ИПП Первый домостроительный комбинат начнет реконструкцию части своих объектов.

Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается с 2018 года. Примечательно, что при получении статуса предприниматель может рассчитывать на льготы.

— При присвоении статуса ИПП общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на 25 процентов: с 17 до 13,5 процента уменьшается региональная часть налога на прибыль, на 99 процентов снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество, — передает слова директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр города Сергей Собянин объявил об автоматическом продлении статусов промышленных комплексов и технопарков. Предприятия и организации, имеющие указанный статус, освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней заработной платы, объем выручки, инвестиций и ряд других).