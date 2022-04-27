Собянин принял решение об автопродлении статусов промкомплексов и технопарков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об автоматическом продлении статусов промышленных комплексов и технопарков. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы приняло решение об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятия и организации, имеющие указанный статус, освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям. В частности, уровень средней заработной платы, объем выручки, инвестиций и ряд других.

На данном этапе специальные статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента имеют 122 компании (в том числе 64 промкомплекса, 41 технопарк и 17 якорных резидентов), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также глава города объявил об утверждении порядка предоставления грантов гражданам, которые прошли обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства.

Помимо этого, стало известно, что 64 столичных предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей за пять лет. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские промышленные комплексы занимают территорию свыше 320 гектаров земли, а также дают Москве свыше 75 тысяч рабочих мест.