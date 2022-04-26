Собянин утвердил порядок получения грантов на профобучение с целью трудоустройства

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство города объявило об утверждении порядка предоставления грантов гражданам, которые прошли обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обладателями грантов могут стать граждане старше восемнадцати лет, подходящие под определенные требования.

Так, человек на момент начала обучения не должен состоять в трудовых отношениях; по собственной инициативе он прошел обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и/или дополнительного профессионального образования; самостоятельно оплатил обучение; непрерывно работает не менее трех месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее следующего дня после заключения договора об обучении.

Величина гранта составит до 95 процентов от общих подтвержденных затрат на обучение. Однако эта сумма не может превышать 60 тысяч рублей в расчете за один календарный год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава города утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма.

На поддержку могут рассчитывать организаторы мероприятий разного уровня в сфере молодежного туризма. Уточняется, что цель подобных событий должна заключаться в популяризации научных знаний, здорового образа жизни, культурных и национальных традиций.

Также 26 апреля в столице объявили об упрощении порядка назначения социальных пособий и оказания адресной помощи нуждающимся семьям с детьми.