Мошенник выманил более 260 тысяч рублей у клиентов, которым предлагал легкий заработок

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Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

Задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму более 260 тысяч рублей. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, молодой человек завязывал знакомство с посетителями торгового центра и предлагал им заработок. Схема выглядела следующим образом: согласившихся он просил взять кредит для покупки телефона и передать гаджет ему. Как только злоумышленник получал смартфон, то сразу выплачивал доверчивому «помощнику» пять тысяч рублей и обещал погасить кредит. Но через некоторое время переставал выходить на связь.

Двое потерпевших обратились в полицию. Общий материальный ущерб составил 264 тысячи рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его на Бережковской набережной. Телефоны он успел продать.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось о том, что мужчина хотел купить наркотики, но стал жертвой афериста, который прикинулся полицейским.