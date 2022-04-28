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Андрей Бочкарев оценил готовность участка МСД от Павелецкого направления железной дороги

Араз Салехов
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Андрей Бочкарев оценил готовность участка МСД от Павелецкого направления железной дороги
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги Карта всех событий

Общестроительная готовность участка московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД завершена на 49 процентов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На юге столицы продолжается активное строительство участка московского скоростного диаметра — от Павелецкого направления железной дороги до МКАД. На сегодняшний день работы завершены уже на 49 процентов, — рассказал он.

Заммэра добавил, что на данном этапе идут строительные работы в искусственных сооружениях и основном ходе дороги. Помимо этого, строители занимаются устройством инженерных сетей — электрической сети, дождевой канализации и теплосети.

Согласно проекту участка, на объекте подразумевается строительство протяженностью 11,3 километра, говорится в релизе.

Также стало известно, что щиты диаметром шесть метров будут использовать при проходке тоннелей первого участка новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена.

Уточняется, что в ходе первого этапа строительства будет реализован участок протяженностью свыше 12,6 километра с шестью новыми станциями.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что подземная пересадка со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии готова на 60 процентов.

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