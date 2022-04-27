Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ при проходке тоннелей первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

При проходке тоннелей первого участка новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена будут использовать щиты диаметром шесть метров. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На первом этапе реализации проекта Рублево-Архангельской линии метро предстоит построить участок протяженностью свыше 12,6 километров с шестью новыми станциями. Он пройдет от станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро до станции с проектным названием «Липовая роща», — отметил он.

Также заммэра добавил, что проходка участка протяженностью порядка 4,8 километров от планируемых оборотных тупиков за станцией «Бульвар Карбышева» через «Живописную» и до станции «Строгино» будет вестись 10-метровыми щитами для создания двухпутных тоннелей, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что на Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена идут тоннелепроходческие работы. Бочкарев отметил, что что общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 километра.

Напомним, что Москва передала 11 земельных участков под строительство Рублево-Архангельской линии метро. Их общая площадь составила 24,5 тысячи гектаров.