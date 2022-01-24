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Более 10 участков выделила Москва под возведение Рублево-Архангельской линии метро

Виктория Сикерина

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Более 10 участков выделила Москва под возведение Рублево-Архангельской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Москва передела 11 земельных участков под строительство Рублево-Архангельской линии метро. Их общая площадь составила 24,5 тысячи гектара. Об этом сообщил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман в понедельник, 24 января.

Он отметил, что новая ветка подземки соединит четыре района города: Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино и Кунцево, и два бизнес-центра: «Москва-Сити» и в Рублево-Архангельском.

— Эти площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также необходимой инфраструктуры, — заявил руководитель ведомства.

Специалисты планируют построить в составе линии восемь станций. Их предварительные названия — «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Также в состав ветки войдут два остановочных пункта, которые в настоящий момент действуют в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: «Деловой центр» и «Шелепиха», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что строители в скором времени начнут возводить основные конструкции перехода и лестницы в рамках создания пересадки со станции «Авиамоторная» Калининской линии метро на Большую кольцевую линию (БКЛ).

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