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Москвичам рассказали о ходе строительства пересадки со станции «Авиамоторная» на БКЛ

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали о ходе строительства пересадки со станции «Авиамоторная» на БКЛ
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Специалисты в скором времени начнут возводить основные конструкции перехода и лестницы в рамках возведения пересадки со станции «Авиамоторная» Калининской линии метро на Большую кольцевую линию (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 января.

В ведомстве отметили, что в ходе работ строители сняли панно «Икар» с места будущей пересадки. Сейчас специалисты заняты его реставрацией.

По словам заместителя мэра Москвы и руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, станция «Авиамоторная» Некрасовой линии будет интегрирована в БКЛ. Также здесь организуют переход на Калининскую ветку подземки.

Около 10 тысяч пассажиров смогут пересаживаться в четыре раза быстрее. Пересадка займет три минуты вместо 12 по улице. С вводом БКЛ у пассажиров Калининской линии появится больше вариантов для маршрутов, им станет удобнее пересаживаться на другие линии метро, что даст дополнительную экономию времени в пути, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что общая строительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается в 86 процентов.

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