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Андрей Бочкарев рассказал о ведении тоннелепроходки на Рублево-Архангельской линии метро

Араз Салехов

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Андрей Бочкарев рассказал о ведении тоннелепроходки на Рублево-Архангельской линии метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена идут тоннелепроходческие работы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На новой Рублево-Архангельской линии метро ведется проходка тоннелей. Щит «Натали» ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Карамышевская» и «Звенигородская», соседний правый тоннель строит щит «Виктория». В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Народного ополчения», под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на улице Мневники, а также вблизи храма Александра Невского, — отметил он.

Заммэра добавил, что общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 километра. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что работы ведутся под инфраструктурными объектами северо-запада Москвы на глубине от 12 до 35 метров в водонасыщенных мелких и средней крупности песках, суглинках и глинах.

Также стало известно, что общестроительная готовность автодороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка на территории ТиНАО превышает 80 процентов. Данная дорога сформирует поперечную связь между Калужским и Варшавским шоссе.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что в ходе реорганизации производственной зоны № 46 «Коровино» в Дмитровском районе столицы появится около 12 тысяч рабочих мест.

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