Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье увеличилось количество вызовов скорой помощи

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье увеличилось количество вызовов скорой помощи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество вызовов скорой помощи в столичном регионе вновь начало расти после недавнего спада. Об этом рассказал фельдшер подмосковной скорой Дмитрий Беляков.

Он отметил, что месяц назад число вызовов снизилось на 50 процентов, но теперь снова начало расти.

При этом иногда скорую вызывают по совершенно незначительным причинам. Беляков отметил, что не стоит этого делать, так как врачи могут не успеть приехать к тем, кому действительно нужна помощь.

Он добавил, что некоторые люди не желают принимать во внимание, что задача скорой — это исключительно экстренная медицинская помощь.

— На самом деле у скорой есть только одна задача — приехать, стабилизировать и доставить пациента живым в больницу, — отметил он в комментарии «Радио 1».

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Он был установлен правительством России в 2020 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

Автомобили Врачи Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте