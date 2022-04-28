В Подмосковье увеличилось количество вызовов скорой помощи

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество вызовов скорой помощи в столичном регионе вновь начало расти после недавнего спада. Об этом рассказал фельдшер подмосковной скорой Дмитрий Беляков.

Он отметил, что месяц назад число вызовов снизилось на 50 процентов, но теперь снова начало расти.

При этом иногда скорую вызывают по совершенно незначительным причинам. Беляков отметил, что не стоит этого делать, так как врачи могут не успеть приехать к тем, кому действительно нужна помощь.

Он добавил, что некоторые люди не желают принимать во внимание, что задача скорой — это исключительно экстренная медицинская помощь.

— На самом деле у скорой есть только одна задача — приехать, стабилизировать и доставить пациента живым в больницу, — отметил он в комментарии «Радио 1».

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Он был установлен правительством России в 2020 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.