В РЭО рассказали о вреде одноразовых мангалов для экологии

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Спрос на мангалы накануне майских праздников вырос более чем в два раза, россияне начали их закупать еще в начале апреля. Сотрудники РЭО призвали граждан отправлять одноразовые мангалы на переработку и не бросать на природе, так как они при разложении могут нанести вред окружающей среде.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, брошенный на природе мангал будет разлагаться на протяжении 10 лет, а соединения металлов в нем могут навредить окружающей среде и живым организмам. В составе могут присутствовать соединения цинка, олова и железа.

— Например, если тысяча семей оставит после себя одноразовые мангалы весом 500 граммов, то это уже будет 500 килограммов отходов. РЭО призывает отправлять мангалы после использования на переработку, для этого достаточно оставить изделие в баке для вторсырья, — отметил Буцаев в комментарии «360».

После этого металлолом попадает на сортировку, где его распределяют по виду и профилю.

Ранее сообщалось, что с приходом весны россияне стали массово готовиться к сезону шашлыков. Аналитики фиксируют всплеск продаж товаров, необходимых для приготовления шашлыка или организации пикника.