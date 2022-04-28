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Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль на части территории Украины

Александр Афонин

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Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль на части территории Украины
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

— По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине, — сказал он.

По данным СВР, первым шагом Польши будет ввод войск в западные области Украины. Отмечается, что оно будет проходить без мандата НАТО. На данный момент обсуждаются модальности предстоящей миссии с администрацией Вашингтона.

Войска планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна. В приоритетные задачи Польши войдет перехват у Нацгвардии Украины контроля над стратегическими объектами.

По планам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины приведет к расколу страны, передает ТАСС.

25 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава передала Киеву танки. Однако какие-либо детали о передаче Киеву вооружения он раскрывать отказался.

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