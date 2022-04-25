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Польский премьер подтвердил передачу Украине танков

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Польский премьер подтвердил передачу Украине танков
Фото: Pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава передала Киеву танки. Об этом он заявил в понедельник, 25 апреля.

Однако какие-либо детали о передаче Киеву вооружения он раскрыть отказался. Касаясь ранее обсуждавшегося в республике вопроса о передаче Украине польских истребителей советского производства МиГ-29, Моравецкий сказал, что эта тема закрыта, передает РИА Новости.

— Я сегодня не буду об этом говорить. Мы сообщим все в свое время. Из соображений безопасности прежде всего наших украинских соседей, друзей мы не будем об этом говорить, — заявил он.

22 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. По словам Джонсона, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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