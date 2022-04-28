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Партнер Газпрома Wintershall Dea заявил об окончании эры сотрудничества Берлина и Москвы

Александр Афонин
Экономика
Партнер Газпрома Wintershall Dea заявил об окончании эры сотрудничества Берлина и Москвы
Фото: Depositphotos

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что видит окончание эры сотрудничества России и ФРГ. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

— Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту своими действиями на Украине. Для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества, — сказал он.

Мерен отметил, что компания до последнего надеялась, что сотрудничество с Россией сохранится. Однако иметь бизнес-отношения уже трудно.

Он добавил, что принудительная конфискация российских активов компании не ожидается и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств, передает РБК.

1 апреля стало известно, что компания «Газпром» вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Решение было принято после появившейся информации об обысках в компании. Мероприятия, как уточнялось, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.

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