Партнер Газпрома Wintershall Dea заявил об окончании эры сотрудничества Берлина и Москвы

Фото: Depositphotos

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что видит окончание эры сотрудничества России и ФРГ. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

— Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту своими действиями на Украине. Для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества, — сказал он.

Мерен отметил, что компания до последнего надеялась, что сотрудничество с Россией сохранится. Однако иметь бизнес-отношения уже трудно.

Он добавил, что принудительная конфискация российских активов компании не ожидается и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств, передает РБК.

1 апреля стало известно, что компания «Газпром» вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Решение было принято после появившейся информации об обысках в компании. Мероприятия, как уточнялось, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.