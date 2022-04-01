Газпром отказался от попавшей в Германии под обыски компании

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Компания «Газпром» с 31 марта вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщили в Telegram-канале российской компании в пятницу, 1 апреля.

— Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Marketing & Trading Ltd, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято после информации об обысках в компании, которые были проведены с участием немецких должностных лиц на этой неделе. Мероприятия, как уточняется, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.

До этого сообщалось, что проверки в офисах Gazprom Germania и Wingas проводились по делу о роли Газпрома в росте цен на газ осенью 2021 года.

1 апреля стало известно, что министерство экономики Германии обсуждает возможность национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в связи с возможным прекращением поставок российского топлива. По данным СМИ, события на Украине стали причиной обсуждения планов, которые казались немыслимыми «всего несколько недель назад». Одним из участников подобных обсуждений является канцлер ФРГ Олаф Шольц.