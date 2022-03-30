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Обыски прошли в немецких подразделениях «Газпрома»

Евгений Белоусов

В мире
Обыски прошли в немецких подразделениях «Газпрома»
Фото: Pixabay

Чиновники Евросоюза провели рейды в дочерних компаниях «Газпрома» в Германии. Целью обысков была попытка выяснить роль корпорации в рекордном подорожании газа на территории Европы. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, проверки были проведены в офисах компаний «Газпром Германия» и Wingas. На эти две компании приходится порядка 20 процентов поставок газа во всей Германии.

Представители Еврокомиссии и обеих компаний отказались комментировать ситуацию, передает ТАСС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Вечерней Москве», что отказ стран Евросоюза от российского газа в связи с решением РФ принимать оплату за ресурс в рублях может привести к негативным последствиям для ЕС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что РФ будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.

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