СМИ сообщили о возможной национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ

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Министерство экономики Германии обсуждает национализацию дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в связи с возможным прекращением поставок российского топлива. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Журналисты утверждают, что события на Украине стали причиной обсуждения планов, которые казались немыслимыми «всего несколько недель назад».

— Разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть», — пишет издание.

В издании также подчеркнули, что одним из участников подобных обсуждений является канцлер ФРГ Олаф Штольц, передает РИА Новости.

31 марта Шольц заявил об отказе Германии платить за российский газ рублями. По его словам, зависимость от российских энергоресурсов, в частности, от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени.

При этом издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов.