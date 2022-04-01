Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ сообщили о возможной национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ

Георгий Соланович

В мире
СМИ сообщили о возможной национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ
Фото: Pixabay

Министерство экономики Германии обсуждает национализацию дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в связи с возможным прекращением поставок российского топлива. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Журналисты утверждают, что события на Украине стали причиной обсуждения планов, которые казались немыслимыми «всего несколько недель назад».

— Разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть», — пишет издание.

В издании также подчеркнули, что одним из участников подобных обсуждений является канцлер ФРГ Олаф Штольц, передает РИА Новости.

31 марта Шольц заявил об отказе Германии платить за российский газ рублями. По его словам, зависимость от российских энергоресурсов, в частности, от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени.

При этом издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов.

Читайте также:
Газпром «Роснефть» Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте