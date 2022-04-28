Находящийся в федеральном розыске мошенник попался за другую аферу

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Задержан подозреваемый в мошенничествах, который находился в розыске за другую аферу. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник через фейковые аккаунты в интернете рекламировал продажу техники по выгодным ценам. Мужчина предлагал купоны, которые якобы давали скидку в размере 40 процентов.

Покупатели связывались с ним и перечисляли оплату за выбранные товары. Однако после этого «продавец» переставал выходить на связь. В полицию обратились двое человек, нанесенный им ущерб превысил 500 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Подозреваемый был задержан в Московской области, и вскоре заключен под стражу. По предварительным данным, от действий злоумышленника пострадали свыше тридцати жителей столицы и других регионов страны. Общая сумма ущерба составляет свыше трех миллионов рублей.

Кроме того, полицейские выяснили, что в феврале прошлого года подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск за мошенничество на территории Краснодара.

По месту проживания фигуранта были проведены обыски, в результате которых изъяты водительское удостоверение и документы сотрудника правоохранительных органов, все с признаками подделки.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

До этого сообщалось, что еще один мошенник выманил более 260 тысяч рублей у клиентов, которым предлагал легкий заработок.