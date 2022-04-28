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Фонтанный комплекс перед Большим Московским цирком капитально отремонтируют

Георгий Соланович
Город
Фонтанный комплекс перед Большим Московским цирком капитально отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
проспект Вернадского, д. 7 Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют фонтанный комплекс рядом со зданием Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт фонтанного комплекса, расположенного перед зданием ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» на объекте культурного наследия регионального значения «Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ», — говорится в сообщении.

В рамках проекта капремонта рабочие приведут в порядок облицовку фонтана, заменят гидроизоляцию и покрытие дна чаши, отремонтируют шов фонтанного комплекса, демонтируют деструктивные архитектурные элементы отделки чаши и заменят накрывочные плиты борта бассейна и моста.

Кроме того, запланировано комплексное устройство на поверхностях дна и террас нового гидроизолирующего и декоративного покрытия. Все работы планируется завершить через шесть месяцев, передает агентство городских новостей «Москва».

22 апреля городские службы начали работы, связанные с переустройством фонтана в парке «Покровское-Стрешнево».

Москва Капитальный ремонт Фонтаны
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