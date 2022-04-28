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Сергей Светлаков рассказал поклонникам о своем местонахождении

Полина Долганова
Общество
Сергей Светлаков рассказал поклонникам о своем местонахождении
Фото: Youtube /Вечерний Ургант

Российский телеведущий и юморист Сергей Светлаков рассказал фанатам, что находится в России и в ближайшей перспективе не планирует покидать страну.

Шоумен также отметил, что в настоящее время находится в Нальчике.

— Привез внуков на встречу с бабушками-дедушками, завтра — в родной Екатеринбург. Тоже на встречу с бабушкой и с дедушкой. У меня, конечно, их много, — рассказал ведущий в своем Telegram-канале.

Недавно известный российский телеведущий и бывший соведущий Светлакова по программе «Прожекторперисхилтон» Иван Ургант ответил Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в социальных сетях в последнее время. В конце февраля шоумен покинул Россию и уехал в Израиль. Позже появилась информация, что ведущий вернулся в Москву.

По словам российского шоумена, оправдываться — унизительно, а кому необходимо, тот все понимает.

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