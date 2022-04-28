«Бил головой об лифт»: рэпер Птаха рассказал об отношениях с дочерью

Фото: Youtube / Super

Экс-участник группы Centr, рэпер Птаха рассказал о своих отношениях с дочерью Николь.

Музыкант стал отцом, когда ему исполнилось 18 лет, и многое в воспитании детей он начал понимать только сейчас.

— Я хреновый отец. Один раз дочка кричала, что-то просила у меня, а я не разрешал. Я просил ее успокоиться, а она упала на пол и орала. Я ненавижу, когда орут, у меня начинаются вспышки агрессии. И я взял и закрыл ее в кладовке и выключил свет. Минут через 10 она успокоилась, — рассказал Птаха в интервью для программы «Алена, блин!» на Youtube-канале Super.

22-летняя Николь приняла участие в проекте «Пацанки», где поделилась своими воспоминаниями из детства. Одно из них связано с тем, как отец бил ее головой об лифт, но у рэпера есть своя версия конфликта:

— Она наговорила глупостей, рассказала, что я ее чуть ли не бил головой о лифт. Один раз по губам ей в лифте дал, потому что она бабушку довела. Я говорил: «Не делай так, не делай так!», а она не реагировала, и я дал ей по губам, не сильно. И ее детская психика запомнила так, что я ее бил головой, и у нее было сотрясение.

Рэпер рассказал, что в течение всей жизни его дочь борется с лишним весом. Иногда она худеет, а после резко поправляется, и отец переживает, что это скажется на ее здоровье.

— Она иногда так объедается, и ее разносит в разные стороны. Я могу назвать ее пончиком. Она просто ест и любит это, и все это сказки про стресс и недолюбленность. У нее проблемы с раннего возраста, — сказал рэпер.

Сейчас он наладил взаимоотношения с дочкой, а в скором времени в его семье ожидается пополнение.

Рэп-исполнитель Птаха выступил с инициативой заняться организацией досуга у молодежи. По его мнению, молодые люди умеют отдыхать только при помощи алкоголя, поэтому им необходимо предложить альтернативный качественный досуг.