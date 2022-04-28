Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье организуют 54 площадки для празднования Ураза-байрам

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье организуют 54 площадки для празднования Ураза-байрам
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

Мусульмане Московской области 2 мая отметят праздник Ураза-байрам. О том, какие мероприятия запланированы на этот день, рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.

Он пояснил, что в этот день мусульмане совершают обряд полного омовения, надевают самую красивую одежду и посещают мечети.

— Мы организовали 54 площадки для наших верующих в разных городах, чтобы людям было комфортно приехать на праздничную молитву, которая начнется в 7 утра. Сначала верующие послушают проповеди наших имамов, а затем совершать коллективную праздничную молитву, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По окончанию праздничного намаза у мусульман принято угощать друг друга, поэтому в исламских центрах Подмосковья будут накрыты столы.

По словам Аббясова, празднование Ураза-байрам играет важную роль в жизни любого мусульманина, так как он знаменует окончание поста, который соблюдается на протяжении всего месяца Рамадан.

Ранее были перечислены основные традиции праздника Курбан-байрам. Ид аль-Адха, иначе говоря Курбан-байрам, является одним из самых важных праздников в исламе. Он посвящен событию, описанному в священных книгах авраамических религий: ислама, христианства, иудаизма.

Праздники Традиции Мусульмане
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте