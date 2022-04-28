В Подмосковье организуют 54 площадки для празднования Ураза-байрам

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Мусульмане Московской области 2 мая отметят праздник Ураза-байрам. О том, какие мероприятия запланированы на этот день, рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.

Он пояснил, что в этот день мусульмане совершают обряд полного омовения, надевают самую красивую одежду и посещают мечети.

— Мы организовали 54 площадки для наших верующих в разных городах, чтобы людям было комфортно приехать на праздничную молитву, которая начнется в 7 утра. Сначала верующие послушают проповеди наших имамов, а затем совершать коллективную праздничную молитву, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По окончанию праздничного намаза у мусульман принято угощать друг друга, поэтому в исламских центрах Подмосковья будут накрыты столы.

По словам Аббясова, празднование Ураза-байрам играет важную роль в жизни любого мусульманина, так как он знаменует окончание поста, который соблюдается на протяжении всего месяца Рамадан.

Ранее были перечислены основные традиции праздника Курбан-байрам. Ид аль-Адха, иначе говоря Курбан-байрам, является одним из самых важных праздников в исламе. Он посвящен событию, описанному в священных книгах авраамических религий: ислама, христианства, иудаизма.